જાંબાઝ ઓફિસર માફક જનરલ વી.કે.સિંહે કેવી રીતે પૂર્ણ કર્યું ઈરાક મિશન? જાણો સમગ્ર ઘટનાક્રમ

આજે રાજ્યસભામાં ભારતના વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજે મોસુલમાં ગુમ થયેલા 39 ભારતીયોના મોતના સમાચારની પુષ્ટી કરી. ઇરાકના મોસુલમાં ગુમ થયેલા આ ભારતીયોમાં મોટાભાગના પંજાબના રહેવાસીઓ હતા. તેઓ મોસુલમાં અને તેની આસપાસના શહેરોમાં મજૂરી માટે ગયા હતા. આ ભારતીયોને વર્ષ 2014માં IS આતંકવાદીઓએ અપહરણ કરી લીધા હતા. તે જ વર્ષે ISISએ મોસુલ શહેરમાં કબજો કરી લીધો હતો. જે પછી ગુમ થયેલા ભારતીયો સાથે શું થયું તેની શોધખોળ માટે ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી જનરલ વી કે સિંહ ઈરાકના મિશન પર ગયા હતા. ત્યાં મુશ્કેલ સ્થિતિઓનો સામનો કરી તેમણે હકીકતના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

થોડાં સમય પહેલા ઇરાક સરકારે ISના કબજા હેઠળથી મોસુલ મુક્ત કરવાની જાહેરાત કર્યા બાદ જનરલ વીકે સિંહે ગુમ થયેલા 39 ભારતીયો વિશેનું ઘૂંટાતું રહસ્ય દૂર કરવાનું મિશન સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યું.

શું રહ્યો મોસુલનો સમગ્ર ઘટનાક્રમ

Different news came from different angles, hence an effort was made to verify facts by going there, then DNA matching was done. EAM had earlier stated that until there is strong proof of their death she will not inform the house: MoS MEA, VK Singh on death of 39 Indians in Mosul pic.twitter.com/WFl0Y5ZvUQ

