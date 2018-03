વી.કે સિંહે આપી ઈરાકમાં ચાલેલા ભારતીયોના સર્ચ ઓપરેશનની વિગત

ઈરાકમાં માર્યા ગયેલા 39 ભારતીયોની વાત પર સમગ્ર દેશને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાડનાર વિપક્ષ પર વિદેશ રાજ્યમંત્રી વીકે સિંહે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. સિંહે કહ્યુંકે, સદનને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ ખોટો છે અને વિપક્ષનું કામ વિરોધ કરવાનું છે. તેમણે સાથે જ કહ્યું કે, અપહરણ થયેલા લોકોની માહિતી માટે સરકાર ઘણી સાવધાની રાખી છે અને તમામ માહિતી મળ્યા પછી જ તેની જાણકારી આપવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, કોઈ પણ પ્રક્રિયામાં સમય લાગી શકે છે. સુષમાજીએ અગાઉ જ સંસદમાં કહ્યું હતુંકે, જ્યાં સુધી યોગ્ય અને જરૂરી પુરાવા ન મળશે ત્યાં સુધી અપહરણ થયેલા ભારતીયોને મૃત જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. અમે તમામ પુરાવા એકત્ર કર્યા અને ત્યારબાદ જ તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેવી સ્થિતિમાં વિપક્ષનો ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ એકદમ ખોટો છે. વિપક્ષનું કામ વિરોધ કરવાનું છે અને તેઓ તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.

#WATCH: MoS MEA VK Singh speaks on death of 39 Indians in Mosul, says, 'Everything takes time, Sushma Ji had stated she will not declare them dead until there is strong proof & she kept her promise, no one was misled. It is job of opposition to take everything in the wrong way.' pic.twitter.com/QqNzYCREhR

— ANI (@ANI) March 20, 2018