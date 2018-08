વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરોનો સણસણતો આરોપ, US-કોલંબિયાએ કરાવ્યો હુમલો

વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલ માદુરોને શનિવારના રોજ નિશાન બનાવીને કરાયેલા ડ્રોન હુમલામાં માંડ-માંડ બચી ગયા. લાઇવ ટીવી પર સ્પીચ દરમ્યાન નિકોલસની નજીક વિસ્ફોટક સામગ્રી ભરેલ કેટલાંક ડ્રોન તૂટી પડ્યા હતા. હવે ખુદ માદુરોએ કહ્યું છે કે આ હુમલાની પાછળ પાડોશી દેશ કોલંબિયા અને અમેરિકામાં હાજર અજ્ઞાત ફાઇનાન્સરોનો હાથ છે.

હુમલા બાદ માદુરોએ કહ્યું કે આ હુમલો મને મારવા માટે કરાયો હતો, તેમણે આજે મને મારવાની કોશિષ કરી. માદુરોએ પાડોશી કોલંબિયા અને અમેરિકામાં હાજર કેટલાંક ફાઇનાન્સરો પર હત્યાની કોશિષનો આરોપ મૂકયો તો કેટલાંક અધિકારીઓએ તેની પાછળ વેનેઝુએલાની વિપક્ષી પાર્ટીનો હાથ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.

બીજીબાજુ કોલંબિયાએ હુમલાની પાછળ પોતાની ભૂમિકાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો છે. કોલંબિયાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ઓળખ જાહેર ન કરવાની શરત પર એએફપીને કહ્યું કે માદુરોના આરોપ પાયાવિહોણા છે.

Venezuelan President Maduro says he escaped an ‘assassination’ attempt using an explosive-laden drone, and accuses neighboring Colombia and unidentified ‘financiers’ in the USA: AFP (file pic) pic.twitter.com/b9kT1vpxR0

— ANI (@ANI) August 5, 2018