કપૂર પરિવારના પીઢ અભિનેતા શશી કપૂરનુ નિધન

લાંબી બીમારી બાદ વેટરન એક્ટર શશી કપૂરનું નિધન થયું છે. 79 વર્ષની વયે તેમણે મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતા. 2011માં પદ્મભૂષણથી સન્માનિત આ એક્ટર છેલ્લા કેટલાક સમયથી છાતીમા ઈન્ફેક્શનથી પીડાતા હતા. જેના બાદ તેમને અનેક બાયપાસ કરાવવી પડી હતી. સદગત શશી કપૂરના અંતિમ સંસ્કાર આવતીકાલે કરવામા આવશે.

Veteran actor #ShashiKapoor passes away in Mumbai at the age of 79 pic.twitter.com/8ov492cn3D

— ANI (@ANI) December 4, 2017