પ્રિયા પ્રકાશનો કિસિંગ વિડીયો વાયરલ, યૂઝર્સે કહ્યું “સ્કૂલનાં બાળકોને બગાડવાનું બંધ કરો”

આંખ મારીને રાતો રાતો સેલેબ્રિટી બની ચુકેલી એક્ટ્રેસ પ્રિયા પ્રકાશ વારિયરનો એક વધુ વિડીયો સામે આવ્યો છે. આ પ્રિયા પ્રકાશનો કિસિંગ વિડીયો છે, જેમાં તે પોતાના કૉ-સ્ટારને લિપ્સ પર કિસ કરી રહી છે. આ લિપ લૉક વિડીયોને લઇને પ્રિયા પ્રકાશ ટ્રોલ થઇ રહી છે. પહેલા વિડીયોએ જ્યાં પ્રિયા પ્રકાશને રાતોરાત પ્રખ્યાત બનાવી દીધી હતી તો હવે એવું લાગે છે કે આ વિડીયોને કારણે માર્કેટમાં તેની ઇમેજ પ્રભાવિત થઇ શકે છે.

પ્રિયા પ્રકાશ પર ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સનો આરોપ છે કે તે સ્કૂલનાં વિદ્યાર્થીઓને પોતાના આ વિડીયો દ્વારા બગાડી રહી છે. એક્ટ્રેસ પ્રિયાનો આ કિસિંગ સીન તેની મલયાલમ ફિલ્મ ‘ઓરૂ અદાર લવ’નો છે. 6 ફેબ્રુઆરી એટલે કે વેલેન્ટાઇન ડે વીક શરૂ થયાનાં થોડાક દિવસ પહેલા યૂટ્યૂબ પર આ વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી આ વિડીયોને 20 લાખ વ્યૂઝ મળી ચુક્યા છે. ધ્યાન ખેંચનારી વાત એ છે કે આ વિડીયોને 50 હજારથી વધારે ડિસલાઇક મળી છે. આ ક્લિપ અત્યારે ઘણી જ શેર થઇ રહી છે.

#PriyaPrakashVarrier #OruAdaarLove Stop creating bad influence among the school kids…will u accept if it happen to ur child… This is thumbs down from my side.👎👎 — Harshit Kabra (@harshitspkabra) February 8, 2019

Talent & hard work is what takes you forward in long run not lip locking or an eye wink. Grow up people! #PriyaPrakashVarrier #priyavarrier — Amit Yadav (@MythoughtsAmit) February 7, 2019

#OruAdaarLove’s #PriyaPrakashVarrier, #RoshanAbdul

Promoting passionate kiss in school uniform leaves very bad influence on under-aged kids.

Don't Sell ur movie in such a shameless way… — Parvez Choudhari🇮🇳 (@parvezcivil) February 9, 2019

યૂઝર્સે પુછ્યું કે આને રોમાન્સ કઇ રીતે કહી શકાય? આ એક ખરાબ અને અભદ્દ ક્લિપ છે જેનો ઉપયોગ પોતાની ફિલ્મનાં પ્રમોશન માટે કરવામાં આવ્યો છે. યૂઝર્સે પ્રિયાને આ વિડીયો માટે ફટકાર લગાવી છે. યૂઝર્સે કહ્યું છે કે પોતાની ફિલ્મોને હિટ બનાવવા સ્કૂલનાં બાળકોને બગાડવાનું બંધ કરો.