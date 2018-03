2500 વર્ષ જૂના મઠના શંકરાચાર્ય બન્યા વિજયેન્દ્ર, 14 વર્ષની ઉંમરે લીધો હતો સંન્યાસ

કાંચી કામકોટિ મઠના શંકરાચાર્ય જયેન્દ્ર સરસ્વતીનું બુધવારની સવારે નિધન થયું. ત્યારબાદ વિજયેન્દ્ર સરસ્વતી કાંચી મઠના 70મા શંકરાચાર્ય હશે. શંકરાચાર્ય જયેન્દ્ર સરસ્વતી 83 વર્ષના હતા. તેમના અંતિમ દર્શન માટે લાખો લોકો લોકોની ભીડ ઉમટી હતી.

સંન્યાસી સમાજનો એ વર્ગ હોય છે જે સમાજથી અલગ થઇને નિ:સ્વાર્થ ભાવથી સમાજના કલ્યાણ માટે કામ કરે છે. વિજયેન્દ્ર, જયેન્દ્ર સરસ્વતીના શિષ્ય હતા. વિજયેન્દ્ર હવે કાંચી કામકોટિના મઠાધિપતિ છે. મઠના પ્રમુખને શંકરાચાર્યની ઉપાધિ આપવામાં આવી છે. વિજયેન્દ્ર હવે 482 ઇસા પૂર્વમાં બનેલા એ મઠના પ્રમુખ હશે જેની શરૂઆત સ્વયં આદિગુરૂ શંકરાચાર્યે કરી હતી. (kamakoti.orgના મતે આ મઠની સ્થાપના 482 ઇસા પૂર્વમાં કરાઇ હતી.)

Our Swamy ji who was the light for millions of Hindu devotees, who united ppl from various walks of life w/his message of love,has now transcended. Following his teachings we must carry forward on path shown by him: Vijayendra Saraswathi, successor of Kanchi Mutt head J.Saraswati pic.twitter.com/S4PSP2TNwy

— ANI (@ANI) March 1, 2018