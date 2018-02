બોલિવુડનાં આ અભિનેતા અને રામ માધવનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ હેક

લોકપ્રિય અભિનેતા અનુપમ ખેરનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ મંગળવારએ હેક કરવામાં આવ્યું છે. હેકર્સએ પોતાની જાતને તુર્કીનો છે તેવું જણાવ્યું હતું. પોતાની પહેલી ટ્વિટમાં તેને લખ્યું હતું કે તમારું એકાઉન્ટ તુર્કી સ્થિત સાઈબર આર્મી આઈદિઝ ટીમ દ્વારા હેક કરવામાં આવ્યું છે. તમારો જરૂરી બધો ડેટા પણ ચોરી લેવામાં આવ્યો છે.

My Twitter account has been hacked. Just got few calls from friends in India about it. I am in Los Angeles and it is 1 am. Have spoken to Twitter already,: Anupam Kher to ANI (File Pic) pic.twitter.com/4XVblxwKYb

— ANI (@ANI) February 6, 2018