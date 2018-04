ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટને કહ્યું ખરાબ રહેવી જોઈએ કોહલીની ફોર્મ, શા માટે આપીએ કાઉન્ટી રમવાનો મોકો

ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન વિરાટ કોહલી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ અગાઉ કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને તે સરે તરફથી કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમતો જોવા મળી શકે છે. બીસીસીઆઈએ કોહલીને આ માટે મંજૂરી પણ આપી છે. જોકે, ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર બોબ વિલિસે કોહલીના કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં રમવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

બોબ વિલિસના મતે કોહલીને કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં રમવાની મંજૂરી આપવી મૂર્ખામી છે. આ પોતાના જ પગ પર કુહાડી મારવા જેવું છે. વિલિસે કહ્યું કે, કોહલી પોતાને ઇંગ્લેન્ડ સામે રમવા માટે તૈયાર કરવા માગે છે આથી કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં તે રમવાની તક આપવી મોટી ભૂલ ગણાશે.

