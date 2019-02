શહીદ જવાનોના બાળકોના અભ્યાસની જવાબદારી ઉઠાવશે વીરેન્દ્ર સહેવાગ

પુલવામા જિલ્લામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ જવાનોના પરિવારજનોને મદદ કરવા માટે દેશના લોકો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતીય પૂર્વ ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સહેવાગે આ વિશે પોતાના સત્તાવાર ટ્વીટર એકાઉન્ટ પર ટ્વીટ કરી હતી. જેમાં તેણે શહીદ જવાનના બાળકોના ભણતરની જવાબદારી ઉઠાવવાની જાહેરાત કરી છે.

Nothing we can do will be enough, but the least I can do is offer to take complete care of the education of the children of our brave CRPF jawans martyred in #Pulwama in my Sehwag International School @SehwagSchool , Jhajjar. Saubhagya hoga 🙏 pic.twitter.com/lpRcJSmwUh

— Virender Sehwag (@virendersehwag) February 16, 2019