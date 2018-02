Video: BJP નેતાએ ટ્રક ડ્રાઇવરને માર્યો ઢોરમાર, રૂપિયા પણ પડાવી લીધા

બસપા સુપ્રીમો માયાવતી પર અભદ્ર ટિપ્પણી કરી ચર્ચામાં આવેલા યુપીના રાજ્યમંત્રી સ્વાતિ સિંહના પતિ અને ભાજપના નેતા દયાશંકર સિંહની ટ્રક ડ્રાઇવરની સાથે મારપીટ કરતાં સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. તેમાં પેટ્રોલ પંપમાં એક ટ્રક ડ્રાઇવરને કોઇ વિવાદના લીધે દયાશંકર સિંહ લાતો મારતા દેખાઇ રહ્યાં છે. ત્યારબાદ તેમણે તેની ટ્રકમાં પણ તોડફોડ કરી.

#WATCH BJP leader Dayashankar Singh thrashing truck driver, vandalising his truck at a petrol pump in Jaunpur (CCTV footage of 04.02.18) pic.twitter.com/VenNZkrxgl

સીસીટીવી ફૂટેજના મતે ઘટના જૌનપુરમાં સોમવારની રાત્રે અંદાજે 10 વાગ્યાની છે. અહીં પેટ્રોલ ભરાવા આવેલા દયાશંકર સિંહની ટ્રક ડ્રાઇવરની સાથે કોઇ વાતને લઇ અણબન થઇ. વિવાદ વધતા દયાશંકર ડ્રાઇવરની સાથે મારઝૂડ કરવા લાગ્યા. ટ્રક ડ્રાઇવર નરેંદર એ કહ્યું કે દયાશંકર અચાનક આવ્યા અને મને મારવા લાગ્યા. એટલું જ નહીં તેમણે પોતાની સ્કોર્પિયો કારમાંથી રૉડ નીકાળ્યો અને ટ્રકના કાચ તોડી નાંખ્યા. ડ્રાઇવર એ આગળ કહ્યું કે છૂટાહાથની મારામારીની વચ્ચે નેતા એ તેની પાસેથી 62500 રૂપિયા પણ છીનવી લીધા.

Dayashankar Singh suddenly came & started beating me. He took out a rod from his Scorpio & broke glasses of my truck & took away Rs 62,500 in the scuffle: Narender, truck driver pic.twitter.com/Lvt8FZiVuW

