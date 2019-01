PM મોદીનું આ રૂપ જોઇ પાકિસ્તાન થથરી ના જાય! હજીરાના Videoની સોશિયલ મીડિયામાં ધૂમ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારના રોજ આજે હજીરા ખાતે L&Tના આર્મર્ડ સિસ્ટમ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમનો એક અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો ને જોત જોતામાં વાયરલ થઇ ગયો છે. સરહદ પર છેલ્લાં કેટલાંય સમયથી પાકિસ્તાન તરફથી સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત બનાવામાં આવેલી આ તોપ સરહદ પર સેનાના જવાનોનું બળ વધારશે અને દુશ્મન દેશને જવાબ આપી શકાશે.

એકબાજુ વિપક્ષ કોલકત્તામાં એકજૂથ થઇ શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં હતા ઠીક એ સમયે જ દેશના બીજા છેડે એટલે કે ગુજરાતના હજીરામાં પીએમ મોદીનો એક અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો. અહીં લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોની નવી આર્મર્ડ સિસ્ટમ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવેલા વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાને એક કે9 હોવિત્ઝર તોપની સવારી કરી.

Checking out the tanks at L&T’s Armoured Systems Complex in Hazira. pic.twitter.com/zf7wRrbX7Y

— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2019