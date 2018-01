શિવસેનાની મોટી જાહેરાત, 2019મા ભાજપ સાથે ચૂંટણી લડશે નહીં

છેલ્લાં બે દાયકાથી એનડીએ ની સહયોગી રહેલ શિવસેનાએ તેને તગડો ઝાટકો આપ્યો છે. શિવસેનાની મંગળવારના રોજ યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી બેઠકમાં 2019ની લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી ભાજપથી અલગ લડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આપને જણાવી દઇએ કે શિવસેના મહારાષ્ટ્ર અને કેન્દ્રમાં ભાજપની અગત્યની સહયોગી છે. મહારાષ્ટ્રમાં બંને પક્ષોની મિશ્રિત સરકાર છે.

We will fight 2019 Assembly and Lok Sabha elections alone: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/tByUPrWfk8

ઉલ્લેખનીય છે કે શિવસેના અને ભાજપમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તર પર સંબંધોમાં લાંબા સમયથી તણાવ ચાલી રહ્યો છે. શિવસેના ચીફ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ થોડાંક દિવસ પહેલાં જ ધમકી આપી હતી કે જો જરૂર પડી તો તેમની પાર્ટી એનડીએ થી અલગ પણ થઇ જશે. પાર્ટી નેતા સંજય રાઉત એ કહ્યું કે તેમની પાર્ટી 2019ની લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી અલગથી લડશે.

Decision of Shiv Sena to go alone in 2019 was taken in the Party's national executive meet, Sanjay Raut had moved a resolution in this regard. pic.twitter.com/yVxfYBHO9w

