મોદી સરકારની ‘એક્સપાયરી ડેટ’ પુરી થઈ ગઈ છે : મમતા બેનરજી

કોલકતામાં વિરોધ પક્ષની રેલીમાં ભાજપ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કરતા પશ્ચિમ બંગાળની મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું હતું કે, મોદી સરકારની ‘એક્સપાયરી ડેટ’ પુરી થઈ ગઈ છે. સાથે જ તેમને કહ્યું હતું કે, તમામ વિરોધ પક્ષો એકસાથે મળીને કામ કરવાનો નિર્ધાર કરે છે અને વડાપ્રધાન કોણ બનશે તેનો નિર્ણય આગામી લોકસભાની ચૂંટણી બાદ લેવામાં આવશે.

વિરોધ પક્ષના નેતાઓ પર સીબીઆઈ અને ઈડીના ચાલી રહેલા કેસ વિષે બોલતા મમતા બેનરજીએ કહ્યું હતું કે, જ્યારે તમે કોઈને નથી છોડ્યા તો પછી અમને લોકોને શું જતા કરવાના?

West Bengal CM Mamata Banerjee at Opposition rally in Kolkata: Modi govt is past its expiry date and in the coming days, a new dawn will descend. We will work together and it's a promise. pic.twitter.com/ItO9bcpe0Q

— ANI (@ANI) January 19, 2019