CBI vs CBI વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને બરાબરની ઘઘલાવી

સીબીઆઈ અધિકારીઓ વચ્ચેના વિવાદ પર સુનાવણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે મોદી સરકારને કેટલાક વેધક સવાલો પુછ્યા હતાં. સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને કહ્યું છે કે, સીબીઆઈ વિરૂદ્ધ સીબીઆઈ વિવાદમાં બે ટોચના અધિકારીઓ વચ્ચેની આ લડાઈ કંઈ રાતોરાત સામે નથી આવી. સુપ્રીમે સરકારને ઝાટકતા કહ્યું છે કે, સરકારે સિલેક્શન કમિટી સાથે વાતચીત કર્યા વગર સીબીઆઈ ડાયરેક્ટરની શક્તિઓને તુરંત ખતમ કરવાનો નિર્ણય કેમ લેવો પડ્યો?

આ સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય વિરૂદ્ધ આલોક વર્મા અને એનજીઓ કોમન કોઝની અપીલ પર સુનાવણી પૂર્ણ કરવાના નિર્ણયને સુરક્ષીત રાખ્યો છે.

CBI case in Supreme Court: CJI Ranjan Gogoi asks 'If there is an exigent issue situation can the Supreme Court appoint an acting director?' Alok Verma's Counsel Fali Nariman says 'yes Supreme Court can appoint because the final arbiter of the constitution is the SC.'

આ અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈની નેતૃત્વ હેઠળની બેંચે પણ કહ્યું હતું કે, કેન્દ્રએ પોતે જ એ વાતનો સ્વિકાર કર્યો છે કે, સીબીઆઈ અધિકારીઓ વચ્ચે આ પ્રકારની સ્થિતિ ત્રણ મહિનાથી ઉભી થઈ હતી. બેંચે કહ્યું હતું કે, જો કેન્દ્ર સરકારે સીબીઆઈ ડાયરેક્ટરની શક્તિઓ પર રોક લગાવતા પહેલા પસંદગી સમિતિની મંજૂરી લીધી હોત તો કાયદાનું સારી રીતે પાલન કરી શકાયું હોત. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે, સરકારની કાર્યવાહીની ભાવના સંસ્થાના હિતમાં હોવી જોઈએ.

ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું, થોડા મહિના રાહ જોઈ હોત તો શું થઈ જાત?

ગુરૂવારે સીબીઆઈ વિવાદની સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટ આકરા પાણીએ જણાઈ હતી. ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈએ સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાને સવાલ કર્યો હતો કે, સરકારે 23 ઓક્ટોબરે સીબીઆઈ ડાયરેક્ટર આલોક વર્માની શક્તિઓ પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય રાતોરાત કેમ લીધો? જ્યારે આલોક વર્મા થોડા જ સમયમાં નિવૃત્ત થઈ રહ્યાં હતાં તો થોડો સમય રાહ કેમ ના જોઈ અને પસંદગીએ સમિતિ સાથે ચર્ચા વિચારણા કેમ ના કરી?

CBI case in Supreme Court: Advocate Fali Nariman for CBI Director Alok Verma, 'there can’t be an acting Chief Justice of India, there has to be a Chief Justice of India as per the constitution. Same situation here, they can't have an acting director of CBI.' https://t.co/rmRPLJ69Jc

