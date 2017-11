બીજા દેશમાં ચિકન ખાવાનો થયો મૂડ, રેસ્ટોરન્ટમાં પહોંચ્યા કેનેડાના પીએમ તો…

કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રૂડોએ દેશના અત્યાર સુધીના સૌથી યુવા પીએમ છે. ફિલિપાઇન્સ પ્રવાસે ગયેલા પીએમ જસ્ટિસ હાલના દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયામાં છવાયેલા છે. જસ્ટિસ લોકોમાં તેમના સારા વ્યક્તિત્વને લઈને ફેમસ છે. જસ્ટિન એક એવા વડાપ્રધાન છે જે કોઈપણ સામાન્ય માણસને પણ ખુબ જ પ્રેમથી મળે છે. આવું જ કંઈક ફિલિપાઈન્સમાં પણ જોવા મળ્યું જ્યાં જ્યાં તેમને ચિકન ખાવાની ઈચ્છા થઈ અને તેઓ મનીલાના એક રેસ્ટોરન્ટમાં પહોંચી ગયા હતા. રેસ્ટોરન્ટમાં પહોંચ્યા બાદ જસ્ટિને કાઉન્ટર પર પૂછ્યું ફ્રાઈડ ચિકન છે શું? રેસ્ટોરન્ટ કર્મચારીએ હામી ભરી ત્યાર બાદ જસ્ટિને ફ્રાઈડ ચિકન અને સ્ટ્રોબરી ફ્લોટ ઓર્ડર આપ્યો હતો.

પોતાનો ઓર્ડર આપ્યા બાદ જસ્ટિન ખુબ જ સહજતા સાથે રેસ્ટોરન્ટમાં રહેલા લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી. રેસ્ટોરન્ટમાં હાજર લોકો સાથે જસ્ટિને હાથ મિલાવ્યા, ગળે લાગ્યા અને સાથે સેલ્ફી પણ ખેંચાવી હતી. જ્યારે જસ્ટિનનો જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે તેમને તે પેક કરવાનું કહ્યું. જસ્ટિને કહ્યું તેઓ આને પોતાની કારમાં જમશે. સોશિયલ મીડિયામાં રેસ્ટોરન્ટમાં લોકો સાથેના મેળાપની તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. રેસ્ટોરન્ટમાં હાજર લોકોએ તેમનો અનુભવ પણ શેર કર્યો હતો. 29 વર્ષિય રીના અપ્રીસિયોએ પીએમને કહ્યું, તમે ખુબ જ સુંદર અને ખુબ જ સારા છો. મે તેમને એક સેલ્ફી માટે કહ્યું અને તેઓ તરત જ માની ગયા.

જણાવી દઈએ કે, જસ્ટિન જ્યારે રેસ્ટોરન્ટમાંથી નિકળ્યા ત્યારે સેકન્ડો લોકો રેસ્ટોરન્ટની બહાર ભેગા થઈ ગયા હતા. લોકો જસ્ટિન નામના નારા લગાવી રહ્યાં હતા અને આ વચ્ચે જસ્ટિન રેસ્ટોરન્ટમાંથી નિકળીને પોતાની ગાડીમાં જઈને બેસી ગયા હતા. તે ઉપરાંત લોકોએ જસ્ટિનના સન્માન માટે મોટા-મોટા હેડિંગ લગાવ્યા હતા અને તેના પર લખ્યું હતું “વેલકમ ટૂ ધ ફિલિપાઈન્સ”

Crowd goes wild as Justin Trudeau orders fried chicken in the Philippines, takes group selfie with employees. pic.twitter.com/k7ognMpKg8

Canada’s Prime Minister Justin Trudeau delighted the customers and store team of Jollibee’s North Harbour Branch when he made a jolly stopover Sunday afternoon on his first day in Manila. #PMTrudeauAtJollibee pic.twitter.com/AIBRSmTDbl

— Ner (@chichaychi) November 12, 2017