“તે માત્ર ક્રિકેટર નથી પરંતુ મારી દુનિયા છે”, સચિનની બર્થડે પર ખેલાડીઓ દ્વારા મળી આવી Wish

ક્રિકેટના માસ્ટર બ્લાસ્ટર બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો આજે 45મો જન્મદિવસ છે. 24 એપ્રિલના રોજ મુંબઈમાં જન્મેલા સચિને ભારતમાં ક્રિકેટને એક નવી ઓળખ આપી છે. 200 ટેસ્ટ મેચ, 463 વનડે મેચ દરમિયાન તેમની અનેક યાદગાર ઈનિંગને લોકો આજે પણ યાદ કરે છે. આજથી પાંચ વર્ષ પહેલા સચિન તેંડુલકરે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. પરંતુ લોકો આજે પણ સચિનના જન્મદિવસ પર ખુબ ઉત્સાહથી તહેવારની જેમ ઉજવણી કરે છે. સચિનના જન્મદિવસ પર તેમને સોશિયલ મીડિયા પર સવારથી જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના ધૂંઆધાર બેટ્સમેન વિરેન્દ્ર સેહવાગે દર વખતની જેમ આ વખતે પણ અનોખા અંદાજમાં સચિન તેંડુલકરને તેમના 45માં જન્મદિવસ પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી. સેહવાગે એક ફોટો શેર કર્યો અને શુભેચ્છા પાઠવતાં ટ્વિટમાં લખ્યું કે તેઓ માત્ર એક ક્રિકેટર નથી પરંતુ મારી દુનિયા છે! અને ઘણાની… સેહવાગે વધુમાં લખ્યું છે કે જે વ્યક્તિ ભારતમાં સમયને થોભી શકે છે તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ. ક્રિકેટ બેટને એક હથિયાર બનાવવા બદલ આભાર, ત્યારબાદ મેં અને મારા જેવા અનેકે ઉપયોગ કર્યો. #HappyBirthdaySachin.

ક્રિકેટના વેરી વેરી સ્પેશ્યિલ વીવીએસ લક્ષ્મણે સચિન તેંડુલકરને શુભેચ્છા પાઠવતા લખ્યું કે તમે છો અને હંમેશા પ્રેરણા રહેશો.

Happy Birthday dear @sachin_rt . You are and will always remain an inspiration . It’s wonderful to see you contribute towards society with some really good initiatives even after your retirement. Wish you success always. #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/aWQxZ9kRjV — VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 24, 2018

આ તરફ કેપ્ટન કોહલીએ પણ માસ્ટર બ્લાસ્ટરને પોતાના અનોખા અંદાજમાં ટ્વિટ કરી શુભેચ્છા પાઠવી છે અને લખ્યું છે કે, તમે હંમેશા છો અને રહેશો માસ્ટર બ્લાસ્ટર. હેપ્પી બર્થ ડે સચિન પાજી…!!!

Wish you a very Happy Birthday @sachin_rt Paaji. 🤗😊 You are and will always be the real Master Blaster! 🙏👏 — Virat Kohli (@imVkohli) April 24, 2018

જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, તેઓ પ્રેરણાદાયક, ક્યારેય ન બદલી શકાય તેવા અને સતત આગળ વધતાં રહેનાર છે. ગ્રેટેસ્ટ પ્લેયરને શુભેચ્છા…

Inspirational. Impelling. Irreplaceable. Many happy returns to the greatest @sachin_rt wish you a great day pic.twitter.com/Lwu2sVMYBn — Rohit Sharma (@ImRo45) April 24, 2018

મોહમ્મદ કૈફે લખ્યું છે કે 2003 સેન્ચ્યુરિયનના દિવસો મારી જિંદગીના સૌથી સારા દિવસોમાંથી એક હતાં. ફક્ત એટલા માટે નહીં કે અમે પાકિસ્તાનને વર્લ્ડ કપ મેચમાં હરાવ્યું હતું. પરંતુ હું તમારાથી માત્ર 22 ગજના અંતરે હતો.

સ્પિન બોલિંગના સમ્રાટ એવા હરભજન સિંહે પણ ખાસ ટ્વિટ કર્યું છે, હિન્દુસ્તાન કી શાન હો આપ, ગુલ હૈ હમ તો ગુલીસ્તાન હો આપ, શતક ઓર શ્તાબ્દી કે મહારથી… દરેક મેદાન ઈચ્છે છે તમને, આ યુગની ઓળખ છો આપ…!!!

સુરેશ રૈનાએ લખ્યું કે તે વ્યક્તિ, કે જેણે કરોડો ભારતીયોને જોડ્યા અને તેમના ચહેરા પર સ્મિત લાવ્યા છે. પોતાના બેટિંગથી લાખો લોકોને પ્રભાવિત કર્યા છે. એક એવું સપનું જે તેમને હકીકતમાં બદલ્યું છે.