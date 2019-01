INDvAUS: ટીમમાં ધોનીના રોલને લઇને રોહિત શર્માએ કર્યો મોટો ખુલાસો

ભારત-ઑસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 12, જાન્યુઆરીથી ઑસ્ટ્રેલિયાના સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડથી ત્રણ મેચની વન-ડે સિરીઝ રમાવા જઇ રહી છે. હાલ બન્ને ટીમ આગામી મેચને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારીમાં લાગી ગઇ છે. ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયાના ઉપ-કપ્તાન રોહિત શર્માએ ભારતીય ટીમમાં પૂર્વ કપ્તાન અને વિકેટકીપર મહેન્દ્ર સિંઘ ધોનીના રોલને લઇને ઘણી મહત્વની વાતો કરી હતી.

R Sharma on MS Dhoni: Over the years we've seen the kind of presence he has in dressing room & on field. With him being around, there's calmness around the group, it's also a bit of a help to the captain, also going down the batting order & that finishing touch is very important. pic.twitter.com/MmWjmE8g6E

— ANI (@ANI) January 10, 2019