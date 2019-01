PM મોદીએ ‘મહિલા’વાળી ટિપ્પણીને લઇ રાહુલ પર સાંધ્યુ નિશાન, મહિલા આયોગે મોકલી નોટિસ

કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીને મહિલા આયોગે એક નિવેદના સંબંધિત નોટિસ ફટકારી છે. બુધવારના રોજ રાજસ્થાનમાં એક રેલી દરમ્યાન કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન ડરી ગયા છે અને પોતાના બચાવ માટે તેમણે મહિલા મંત્રીને આગળ ધરી દીધા. રાહુલના આ નિવેદન પર કેન્દ્રીય મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ રેખા શર્માએ આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહે પણ તેમના આ નિવેદનને અપમાનજનક ગણાવ્યું હતું.

મહિલા આયોગે રાહુલ ગાંધીના આ નિવેદનને પુરુષવાદી માનસિકતા ગણાવી તેમને નોટિસ મોકલી છે. મહિલા આયોગના અધ્યક્ષે આ નિવેદનની નિંદા કરતાં કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી મહિલાને નબળી માને છે? તેમણે જે નિવેદન આપ્યું તે નિંદનીય, મહિલા માટે અપમાનજનક છે. અમે નોટિસ મોકલી તેનો જવાબ માંગીએ છીએ કે નિવેદનની પાછળ તેમની શું મંશા હતી.

With all due respect Modi Ji, in our culture respect for women begins at home.

Stop shaking. Be a man and answer my question: Did the Air Force and Defence Ministry object when you bypassed the original Rafale deal?

Yes? Or No? #RafaleScam

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 9, 2019