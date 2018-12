આ પાકિસ્તાની બોલરે 82 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડીને રચ્યો નવો ઈતિહાસ

અબૂધાબીમાં પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલ ત્રીજી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનના ફિરકી બોલર યાસિર શાહે એક કમાલની ઉપલબ્ધિ મેળવી છે. લેગ સ્પિનર યાસિરે આ મેચમાં ક્વિી ટીમની બીજી ઈનિંગ દરમિયાન પોતાની ટેસ્ટ કરિયરમાં 200મી વિકેટ ઝડપીને ઈતિહાસ રચી નાંખ્યો છે. આમા કમાલની વાત તે છે કે, હવે તે દુનિયાનો સૌથી ફાસ્ટ 200 વિકેટ લેનાર બોલર બની ગયો છે.

યાસિર શાહે આ ઉપલબ્ધિ મેળવીને 82 વર્ષ જૂનો ક્લેરી ગ્રિમેટનો રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યો છે. સંજોગોવશાત ઓસ્ટ્રેલિયાના ગ્રિમેટ પણ લેગ સ્પિનર જ હતા. તેમને સાઉથ આફ્રિકા વિરૂદ્ધ જ્હોનિસબર્ગમાં પોતાની 36મી ટેસ્ટ મેચમાં 200મી વિકેટ ઝડપી હતી. 32 વર્ષના યાસિર શાહે પોતાની 33મી ટેસ્ટ મેચમાં આ કારનામું કર્યું છે.

