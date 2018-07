UNમાં ભારત વિરોધી રિપોર્ટ બનાવા પાછળ આ પાકિસ્તાની શખ્સ હોવાનો સનસનીખેજ ખુલાસો

એક સનસનીખેજ ખુલાસો કરતાં કેનેડામાં રહેતા પાકિસ્તાનીએ માન્યું છે કે કાશ્મીરને લઇ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા દરમ્યાન સંયુકત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર ઉચ્ચાયુકત જૈદ રાદ અલ-હુસૈન સતત તેમના સંપર્કમાં હતા. જો કે સંયુકત રાષ્ટ્રના આ રિપોર્ટને ભારતે નકારી દીધો હતો. ટોરેન્ટોમાં રહેતા ઝફર બંગશ ઇસ્લામિક મુવમેન્ટ જર્નાલિસ્ટ અને યૉર્ક જર્નલિસ્ટ અને યૉર્ક રીઝનની મસ્જિદોને ઇસ્લામિક સોસાયટીના ઇમામ છે.

મિસિસોગામાં કાશ્મીર પર એક કોન્ફરન્સને સંબોધિત કરતાં બંગેશે ખુલાસો કર્યો કે હું તમને એ કહી શકું છું અને હું પૂરી વિનમ્રતા સાથે કહું છું કે આપણા કાશ્મીરના મિત્રોની પણ આ રિપોર્ટ બનાવામાં ભૂમિકા છે. પરંતુ આ રિપોર્ટને લઇ મારી સંયુકત રાષ્ટ્ર માનવાધિકાર ઉચ્ચાયુકતથી ઇ-મેલ પર વાતચીત થઇ છે, જેમાં તેમણે મારી ખાનગી ચિઠ્ઠીનો જવાબ પણ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે તેઓ લાઇન ઓફ કંટ્રોલની બંને બાજુ જવા માંગશે, તેનો મતલબ છે આઝાદ કાશ્મીર અને ભારત અધિકૃત કાશ્મીર.

We also have role in producing the report (UN Report on J&K). I have personal correspondence with Human Rights High Commissioner where he responded, he would like to have access to both LoCs: Zafar Bangash, Imam at Islamic Society of York Region's Mosque & a Pakistani Canadian pic.twitter.com/MKObeFOeo9

— ANI (@ANI) July 10, 2018