ઝીન્નત અમાને બિઝનેસમેન પર લગાવ્યો આવો ગંભીર આરોપ પછી થયું જોવા જેવું…

જૂના જમાનાની પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી ઝીન્નત અમાને મુંબઈના એક બિઝનેસમેન પર પીછો કરવાનો તેમજ ધમકી આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઝીન્નત અમાને મુંબઈના જૂહુ પોલીસ સમક્ષ આરોપી બિઝનેસમેન વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. હાલમાં આરોપી ગુમ છે.

પોલીસમાં આપવામાં આવેલી ફરિયાદ પ્રમાણે મુંબઈનો બિઝનેસમેન સરફરાજ ઉર્ફે અમન ખન્ના ઝીન્નત અમાનનો અનેક દિવસથી પીછો કરતો હતો. આરોપી ઝીન્નત અમાનના વોટ્સએપ પર અશ્લીલ સંદેશ પણ મોકલતો હતો. બે દિવસ પહેલા તે અભિનેત્રીના ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો હતો અને સુરક્ષા ગાર્ડ સાથે મારપીટ પણ કરી હતી.

Veteran actor Zeenat Aman files a complaint of stalking and criminal intimidation against a businessman in Mumbai. Police begin investigation,the businessman is absconding

