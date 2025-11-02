["\\u0ab5\\u0aa1\\u0abe\\u0aaa\\u0acd\\u0ab0\\u0aa7\\u0abe\\u0aa8 \\u0aa8\\u0ab0\\u0ac7\\u0aa8\\u0acd\\u0aa6\\u0acd\\u0ab0 \\u0aae\\u0acb\\u0aa6\\u0ac0 \\u0ab0\\u0ab5\\u0abf\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0\\u0ac7 \\u0aaa\\u0a9f\\u0aa8\\u0abe\\u0aae\\u0abe\\u0a82 2.8 \\u0a95\\u0abf\\u0ab2\\u0acb\\u0aae\\u0ac0\\u0a9f\\u0ab0\\u0aa8\\u0abe \\u0ab0\\u0acb\\u0aa1 \\u0ab6\\u0acb \\u0aae\\u0abe\\u0a9f\\u0ac7 \\u0aaa\\u0ab9\\u0acb\\u0a82\\u0a9a\\u0acd\\u0aaf\\u0abe. \\u0aaa\\u0ac0\\u0a8f\\u0aae\\u0aa8\\u0acb \\u0ab0\\u0acb\\u0aa1 \\u0ab6\\u0acb \\u0ab8\\u0abe\\u0a82\\u0a9c\\u0ac7 6 \\u0ab5\\u0abe\\u0a97\\u0acd\\u0aaf\\u0ac7 \\u0aa6\\u0abf\\u0aa8\\u0a95\\u0ab0 \\u0a97\\u0acb\\u0ab2\\u0aac\\u0a82\\u0aa6\\u0ab0\\u0aa5\\u0ac0 \\u0ab6\\u0ab0\\u0ac2 \\u0aa5\\u0aaf\\u0acb \\u0ab9\\u0aa4\\u0acb. \\u0ab2\\u0a97\\u0aad\\u0a97 \\u0a8f\\u0a95 \\u0a95\\u0ab2\\u0abe\\u0a95 \\u0a9a\\u0abe\\u0ab2\\u0ac7\\u0ab2\\u0abe \\u0ab0\\u0acb\\u0aa1 \\u0ab6\\u0acb \\u0aa6\\u0ab0\\u0aae\\u0abf\\u0aaf\\u0abe\\u0aa8 \\u0aaa\\u0ac0\\u0a8f\\u0aae \\u0aae\\u0acb\\u0aa6\\u0ac0\\u0aa8\\u0abe \\u0a95\\u0abe\\u0aab\\u0ab2\\u0abe\\u0aa8\\u0ac0 \\u0aac\\u0a82\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aac\\u0abe\\u0a9c\\u0ac1 \\u0aad\\u0ac0\\u0aa1 \\u0ab0\\u0ab8\\u0acd\\u0aa4\\u0abe \\u0aaa\\u0ab0 \\u0a89\\u0aae\\u0a9f\\u0ac0 \\u0aaa\\u0aa1\\u0ac0 \\u0ab9\\u0aa4\\u0ac0....