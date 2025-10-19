["\\u0aaa\\u0acd\\u0ab0\\u0a95\\u0abe\\u0ab6\\u0aa8\\u0abe \\u0aaa\\u0ab0\\u0acd\\u0ab5 \\u0aa6\\u0ac0\\u0aaa\\u0abe\\u0ab5\\u0ab2\\u0ac0\\u0aa8\\u0ac0 \\u0aad\\u0ab5\\u0acd\\u0aaf \\u0a89\\u0a9c\\u0ab5\\u0aa3\\u0ac0 \\u0aae\\u0abe\\u0a9f\\u0ac7 \\u0a97\\u0abe\\u0a82\\u0aa7\\u0ac0\\u0aa8\\u0a97\\u0ab0 \\u0ab8\\u0acd\\u0aa5\\u0abf\\u0aa4 \\u0ab5\\u0abf\\u0ab6\\u0acd\\u0ab5\\u0ab5\\u0abf\\u0a96\\u0acd\\u0aaf\\u0abe\\u0aa4 \\u0ab8\\u0acd\\u0ab5\\u0abe\\u0aae\\u0abf\\u0aa8\\u0abe\\u0ab0\\u0abe\\u0aaf\\u0aa3 \\u0a85\\u0a95\\u0acd\\u0ab7\\u0ab0\\u0aa7\\u0abe\\u0aae \\u0aae\\u0a82\\u0aa6\\u0abf\\u0ab0 \\u0ab8\\u0a82\\u0aaa\\u0ac2\\u0ab0\\u0acd\\u0aa3\\u0aaa\\u0aa3\\u0ac7 \\u0ab8\\u0a9c\\u0acd\\u0a9c \\u0aa5\\u0a88 \\u0a97\\u0aaf\\u0ac1\\u0a82 \\u0a9b\\u0ac7. \\u0aae\\u0a82\\u0aa6\\u0abf\\u0ab0 \\u0ab8\\u0a82\\u0ab8\\u0acd\\u0aa5\\u0abe \\u0aa6\\u0acd\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0\\u0abe \\u0ab8\\u0aa4\\u0aa4 33 \\u0ab5\\u0ab0\\u0acd\\u0ab7\\u0aa5\\u0ac0 \\u0a9c\\u0ab3\\u0ab5\\u0abe\\u0a88 \\u0ab0\\u0ab9\\u0ac7\\u0ab2\\u0ac0 \\u0aaa\\u0ab0\\u0a82\\u0aaa\\u0ab0\\u0abe \\u0aae\\u0ac1\\u0a9c\\u0aac \\u0a86 \\u0aa6\\u0ac0\\u0aaa\\u0acb\\u0aa4\\u0acd\\u0ab8\\u0ab5\\u0aa8\\u0ac1\\u0a82 \\u0a86\\u0aaf\\u0acb\\u0a9c\\u0aa8 \\u0aa4\\u0abe. 20 \\u0a93\\u0a95\\u0acd\\u0a9f\\u0acb\\u0aac\\u0ab0\\u0aa5\\u0ac0 \\u0ab0\\u0ab5\\u0abf\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0 \\u0aa4\\u0abe. 26 \\u0a93\\u0a95\\u0acd\\u0a9f\\u0acb\\u0aac\\u0ab0 \\u0ab8\\u0ac1\\u0aa7\\u0ac0 \\u0a95\\u0ab0\\u0ab5\\u0abe\\u0aae\\u0abe\\u0a82 \\u0a86\\u0ab5\\u0acd\\u0aaf\\u0ac1\\u0a82...