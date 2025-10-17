["\\u0a97\\u0ac1\\u0a9c\\u0ab0\\u0abe\\u0aa4\\u0aae\\u0abe\\u0a82 \\u0a86\\u0a9c\\u0ac7 \\u0aae\\u0ac1\\u0a96\\u0acd\\u0aaf\\u0aae\\u0a82\\u0aa4\\u0acd\\u0ab0\\u0ac0 \\u0aad\\u0ac2\\u0aaa\\u0ac7\\u0aa8\\u0acd\\u0aa6\\u0acd\\u0ab0 \\u0aaa\\u0a9f\\u0ac7\\u0ab2\\u0aa8\\u0abe \\u0aae\\u0a82\\u0aa4\\u0acd\\u0ab0\\u0ac0\\u0aae\\u0a82\\u0aa1\\u0ab3\\u0aa8\\u0ac1\\u0a82 \\u0ab5\\u0abf\\u0ab8\\u0acd\\u0aa4\\u0ab0\\u0aa3 \\u0aa5\\u0a88 \\u0ab0\\u0ab9\\u0acd\\u0aaf\\u0ac1\\u0a82 \\u0a9b\\u0ac7. \\u0ab8\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0\\u0ac7 8 \\u0ab5\\u0abe\\u0a97\\u0acd\\u0aaf\\u0abe \\u0aac\\u0abe\\u0aa6\\u0aa5\\u0ac0 \\u0a8f\\u0a95\\u0aaa\\u0a9b\\u0ac0 \\u0a8f\\u0a95 \\u0aa7\\u0abe\\u0ab0\\u0abe\\u0ab8\\u0aad\\u0acd\\u0aaf\\u0acb\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aab\\u0acb\\u0aa8 \\u0a86\\u0ab5\\u0ab5\\u0abe\\u0aa8\\u0ac1\\u0a82 \\u0ab6\\u0ab0\\u0ac1 \\u0aa5\\u0aa4\\u0abe \\u0aac\\u0aaa\\u0acb\\u0ab0\\u0aa8\\u0abe 12 \\u0ab5\\u0abe\\u0a97\\u0acd\\u0aaf\\u0abe \\u0ab8\\u0ac1\\u0aa7\\u0ac0\\u0aae\\u0abe\\u0a82 \\u0ab8\\u0aae\\u0a97\\u0acd\\u0ab0 \\u0a9a\\u0abf\\u0aa4\\u0acd\\u0ab0 \\u0ab8\\u0acd\\u0aaa\\u0ab7\\u0acd\\u0a9f \\u0aa5\\u0a88 \\u0a97\\u0aaf\\u0ac1\\u0a82 \\u0ab9\\u0aa4\\u0ac1\\u0a82. \\u0ab8\\u0a82\\u0a97\\u0aa0\\u0aa8 \\u0aa6\\u0acd\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0\\u0abe \\u0a95\\u0ac7\\u0a9f\\u0ab2\\u0abe\\u0a95 \\u0aa7\\u0abe\\u0ab0\\u0abe\\u0ab8\\u0aad\\u0acd\\u0aaf\\u0acb\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aae\\u0a82\\u0aa4\\u0acd\\u0ab0\\u0ac0 \\u0aaa\\u0aa6 \\u0aae\\u0abe\\u0a9f\\u0ac7 \\u0aab\\u0acb\\u0aa8 \\u0aac\\u0abe\\u0aa6\\u0aa5\\u0ac0...