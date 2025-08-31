["\\u0a9a\\u0ac0\\u0aa8\\u0aae\\u0abe\\u0a82 \\u0a9a\\u0abe\\u0ab2\\u0ac0 \\u0ab0\\u0ab9\\u0ac7\\u0ab2\\u0ac0 SCO \\u0ab8\\u0aae\\u0abf\\u0a9f\\u0aae\\u0abe\\u0a82, \\u0ab5\\u0aa1\\u0abe\\u0aaa\\u0acd\\u0ab0\\u0aa7\\u0abe\\u0aa8 \\u0aa8\\u0ab0\\u0ac7\\u0aa8\\u0acd\\u0aa6\\u0acd\\u0ab0 \\u0aae\\u0acb\\u0aa6\\u0ac0\\u0aa8\\u0ac0 \\u0ab0\\u0abe\\u0a9c\\u0aa6\\u0acd\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0\\u0ac0 \\u0ab6\\u0ac8\\u0ab2\\u0ac0 \\u0aab\\u0ab0\\u0ac0 \\u0a8f\\u0a95\\u0ab5\\u0abe\\u0ab0 \\u0ab8\\u0aae\\u0abe\\u0a9a\\u0abe\\u0ab0\\u0aae\\u0abe\\u0a82 \\u0a9b\\u0ac7. \\u0a94\\u0aaa\\u0a9a\\u0abe\\u0ab0\\u0abf\\u0a95 \\u0aad\\u0abe\\u0ab7\\u0aa3\\u0acb \\u0a85\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aae\\u0a82\\u0a9a \\u0aaa\\u0ab0\\u0aa8\\u0ac0 \\u0aac\\u0ac7\\u0aa0\\u0a95\\u0acb \\u0a89\\u0aaa\\u0ab0\\u0abe\\u0a82\\u0aa4, \\u0aae\\u0acb\\u0aa6\\u0ac0\\u0a8f \\u0aaa\\u0aa1\\u0acb\\u0ab6\\u0ac0\\u0a93 \\u0a85\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aad\\u0abe\\u0a97\\u0ac0\\u0aa6\\u0abe\\u0ab0\\u0acb \\u0ab8\\u0abe\\u0aa5\\u0ac7 \\u0ab9\\u0abe\\u0aa5 \\u0aae\\u0abf\\u0ab2\\u0abe\\u0ab5\\u0acd\\u0aaf\\u0abe \\u0a85\\u0aa8\\u0ac7 \\u0aa4\\u0ac7 \\u0ab0\\u0ac0\\u0aa4\\u0ac7 \\u0ab8\\u0aae\\u0a97\\u0acd\\u0ab0 \\u0ab5\\u0abf\\u0ab6\\u0acd\\u0ab5\\u0aa8\\u0ac1\\u0a82 \\u0aa7\\u0acd\\u0aaf\\u0abe\\u0aa8 \\u0a96\\u0ac7\\u0a82\\u0a9a\\u0acd\\u0aaf\\u0ac1\\u0a82. \\u0aa8\\u0ac7\\u0aaa\\u0abe\\u0ab3\\u0aa8\\u0abe \\u0aaa\\u0acd\\u0ab0\\u0aa7\\u0abe\\u0aa8\\u0aae\\u0a82\\u0aa4\\u0acd\\u0ab0\\u0ac0 \\u0a95\\u0ac7\\u0aaa\\u0ac0 \\u0ab6\\u0ab0\\u0acd\\u0aae\\u0abe \\u0a93\\u0ab2\\u0ac0...